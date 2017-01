El PP “treu el sant Cristo gros” per fer descarrilar l’acte del govern català a Brussel·les

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 16:35 h

PP, PSOE i Ciudadanos deixen al descobert la poca consistència de l’operació diàleg

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Encara és una incògnita qui seran els assistents a la conferència de demà a Brussel·les de Puigdemont, Junqueras i Romeva, però una cosa és clara: tant el PP com el PSOE no hi assistiran, així com tampoc Ciudadanos, tal com el partit ha confirmat a directe!cat. Una mostra més de la dubtosa consistència de l’operació diàleg que impulsa el govern espanyol, ja que ignora la posada en escena catalana. D’altra banda, aquest migdia s’ha conegut que el nou president del Parlament Europeu, escollit fa només uns dies, ha contraprogramat l’acte dels membres del govern català i ha convocat una trobada amb els ambaixadors a la UE només 30 minuts abans de la conferència. Casualitat o causalitat?

El flamant president de la cambra de representants europea ha programat la reunió d’ambaixadors a les 18:30 en una sala dues plantes a sota de la conferència catalana. Les sospites no s’han fet esperar i un dels organitzadors de l’acte de Puigdemont, l’eurodiputat Ramon Tremosa, ha afirmat: “El PP contraprograma per evitar el ple a la sala gran del Parlament Europeu de Puigdemont, Junqueras i Romeva. Han de treure el Sant Cristo gros, Antonio Tajani”.



Les paraules amenaçadores del ministre d'Exteriors espanyol de la setmana passada guanyen pes



Es desconeix amb certesa si els tentacles de la diplomàcia espanyola han influït en la decisió. No obstant això, el ministre d’Exteriors espanyol va avisar dilluns passat que no es quedaria amb els braços plegats: “Farem front a qualsevol intent de justificar una cosa que des del punt de vista jurídic no és justificable”. En qualsevol cas, la versió oficial del Govern és que la coincidència entre l’acte de Puigdemont, Junqueras i Romeva i la recepció de la presidència del Parlament Europeu al cos diplomàtic no és preocupant, ja que, segons han apuntat fonts de l’executiu a l’ACN, les missions diplomàtiques tenen molts membres i ja estan molt informades sobre la situació catalana.

Notícies relacionades