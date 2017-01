El manifest del Pacte pel Referèndum crema l'últim cartutx abans de tirar pel dret

Última actualització Dilluns, 23 de gener de 2017 19:50 h

Insta el Govern i l'Estat a acordar un referèndum

ACN Barcelona .- El comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum ha presentat aquest dilluns el manifest que se'ls va encarregar elaborar en la cimera de finals de desembre. I al text, els vuit integrants insten el Govern i l'Estat a "superar les dificultats polítiques i els apriorismes i a assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries" per a la celebració d'un referèndum. Al text, el comitè executiu també assegura que "dona suport a les iniciatives i acords" que sorgeixin del Parlament per a "l'articulació d'aquest referèndum". El grup impulsor posarà en marxa també una campanya per cercar adhesions a Catalunya, l'Estat i Europa. Tot plegat ho pretén validar en una nova reunió del Pacte l'1 de febrer.

El manifest del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum insta els govern de Catalunya i l'Estat a superar "les dificultats polítiques i els apriorismes, i assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional". De fet, ho defensa així perquè sigui "políticament vinculat i efectiu".

"El que és inacceptable és donar un 'no' per resposta sense debat, ni discussió ni arguments, i amagar-se en una pretesa legalitat que sobradament s'ha acreditat que no és veritat que no hi hagi la possibilitat, sinó que es decisió política" convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, ha assegurat en roda de premsa aquest dilluns el portaveu del comitè executiu, Joan Ignasi Elena.

Alhora el text també reconeix el Parlament com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país i per això assegura que "dona suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per l'articulació d'aquest referèndum", afegeix el manifest. Els signants són Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

De la cimera del 23 de desembre al Parlament, també en va sortir l'encàrrec d'iniciar una campanya d'adhesions i precisament en aquest sentit el grup executiu pretén buscar-ne no només a Catalunya sinó també a l'Estat i a la resta del món, amb la mirada posada a la Unió Europea.

