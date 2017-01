La Vanguardia dóna veu a un franquista que nega que Franco fos un dictador

Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 09:45 h

Luis Suárez és el biògraf de Franco i defensa el seu règim sense embuts

'La Contra' de La Vanguardia dona veu en una entrevista a una de les persones que amb més força ha defensat el franquisme aquests últims anys. Luis Suárez, historiador franquista que defensa l'obra del dictador, és el protagonista d'una conversa on el diari del Grup Godó no menciona en cap moment el passat i present franquista del personatge.

L'entrevista, titulada 'Espanya és una construcció immensa de Catalunya" en cap moment qüestiona la credibilitat del personatge que ha arribat a enaltir Franco sense embuts i que fou el responsable que la Real Academia de la Historia expliques els 40 anys de dictadura com un període "autoritari però no totalitari". Una descripció que va provocar un fort enrenou i que, en cap cas, fou replantejat per l'autor que es reafirmava en una entrevista al diari nacionalista ABC: "No dic que Franco és un dictador perquè no ho va ser"



El franquista, que ja durant l'entrevista nega que es prohibís el català durant la dictadura, "sempre es va parlar català i castellà amb total llibertat", ha arribat a inventar-se que Franco va despistar a Hitler a Hendaya perquè Espanya no participés en la segona guerra mundial. De fet, en una entrevista al diari El Mundo va arribar a afirmar que "ara admiro més a Franco". Un personatge que s'ha merescut una de les seccions amb més prestigi a La Vanguardia,