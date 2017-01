Levy se'n fot del català i demana el castellà als webs dels ajuntaments

Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 13:20 h

La diputada tira de demagògia per no respondre al menyspreu al qual està sotmès la llengua catalana

Nova fugida endavant dels nacionalistes populars, Andre Levy, famosa diputada que destaca per les seves escenes de total menyspreu a tot aquell que no pensa com ella al Parlament, ha manifestat avui que, davant la polèmica per l'absència de la llengua català a les pàgines institucionals de l'Estat, el castellà no apareix als webs municipals.

Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 22 de gener de 2017

Davant la polèmica per l'absència del castellà a la web de la Casa Blanca, un fet que ha enfurismat el nacionalisme espanyol, la secretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, s'ha queixat aquest matí a 'Espejo Público' per l'absència del castellà a webs d'ajuntaments catalans, un fet que considera "igual d'important" com el fet que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi eliminat el castellà del web de la Casa Blanca.Levy, que considera "un error" el gest de Trump, ha lamentat que "hi hagi líders polítics que s'han queixat molt de Trump i no diuen res quan a ajuntaments de Catalunya no es tracta aquesta qüestió" i ha esquivat com a pogut la pregunta de Susana Griso sobre les queixes de catalans, bascos i gallecs per l'absència de les seves llengües a les webs institucionals amb un argument molt pobre: "cal seguir treballant en aquesta cooficialitat de les llengües perquè és una riquesa del nostre patrimoni cultural i la normalització és el millor respecte a aquestes llengües".