[Exclusiva – Fotos] La comitiva del govern català arriba a Brussel·les

Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 11:25 h

La versió oficial és que Puigdemont, Junqueras i Romeva no es reuniran amb ningú durant el dia, tot i que han arribat a la capital belga gairebé nou hores abans de la conferència

29 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre (enviat especial a Brussel·les) – La comitiva del Govern encapçalada per Carles Puigdemont ja és a Brussel·les, després d’agafar un vol a primera hora del matí des de Barcelona. La plana major de l’executiu català ha aterrat a la capital belga i s’ha dirigit tot seguit a la delegació de la Generalitat a aquesta ciutat, on ha arribat aproximadament a les 10:30 amb tota discreció. Segons fonts del Govern, l’expedició ha arribat tan aviat perquè “és quan hi havia vols”, i ha negat que hi hagués cap altre punt a l’agenda del president i els consellers a banda de la conferència. Amb tot, a més de vuit hores de l’inici de l’esdeveniment, les especulacions estan obertes sobre si aprofitaran per mantenir alguna trobada discreta al centre de poder més gran de la Unió Europea.

Els integrants de la comitiva



La versió oficial, però, desmenteix qualsevol especulació i assegura que Puigdemont, Junqueras i Romeva seran a la seu de la Generalitat a Brussel·les “preparant la conferència” fins que comenci l’acte. La comitiva, que ha arribat a la delegació amb una furgoneta i no farà declaracions fins que no acabi l’esdeveniment, està formada, a banda dels tres protagonistes de l’esdeveniment d’aquest vespre, pel representant permanent de la Generalitat a la UE, Amadeu Altafaj; el delegat del Govern a Viena, Adam Casals; el cap de premsa del president, Pere Martí; i el responsable de mitjans internacionals del Govern, Joan Maria Piqué, entre d’altres.



Notícies relacionades