Un informe de l'Eurocambra denuncia que Espanya és el tercer Estat que més facilita el frau i el blanqueig

Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 12:20 h

Espanya no només té l'honor de ser reconeguda pel Consell d'Europa com l'Estat de la UE que incompleix totes les seves recomanacions en matèria de corrupció i independència judicial, també és un dels que més facilita que es cometi frau i blanqueig de capitals segons un informe de l'Eurocambra redactat pel grup Verds/ALE.

L'Estat espanyol és el tercer Estat de la Unió amb més intermediaris que ajuden a evadir impostos o blanquejar diners en paradisos fiscals i que compta amb 203 companyies que ho faciliten, entre elles algunes tan destacades com el Banc Santander que ocupa el lloc 34 del rànquing mundial d'intermediaris.

El text dels Verds/ALE, que ha basat l'informe en documentació molt diversa, entre ella la que ofereixen els 'Papers de Panamà', adverteix que Espanya acull un 3,56% dels facilitadors europeus, el Regne Unit un 40,9% i Luxemburg un 7,07%. Les empreses intermediàries o 'facilitadores' són despatxos o entitats bancàries que assessoren en la creació de companyies 'off-shore' en paradisos fiscals, on particulars i empreses poden amagar part dels seus beneficis o blanquejar capitals.

Segons el mateix informe, els bancs suïssos i luxemburguesos són els grans facilitadors internacionals, on destaquen UBS o Credit Suisse. A Espanya, qui més ajuda a la no declaració d'impostos és el Santander amb la petició de crear més de 680 entitats off-shore pels seus clients a Guernsey, els Estats Units i les Bahames. La denúncia assenyala Espanya per davant d'altres estats de la UE com França, que té 124 intermediaris, o Alemanya, amb 93. De fet, l'Estat espanyol genera més negoci en aquest àmbit que paradisos com Liechtenstein, amb 123 companyies, Gibraltar, amb 80, o Mònaco, amb 170, tots ells amb règims fiscals especials.