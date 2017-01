Antena 3 relaciona un pederasta amb Puigdemont, Romeva i Junqueras a Brussel·les

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

24 de gener de 2017, 18.35 h







Tots aquests ESPANYOLISTES PPancastellanistes (com la delicada princeseta Cagarrutaneses (la que usurpa el meu nom , creient que això li donarà força, a #1 #6 #10 , o el tonto oficial del digital, bejota #2 ) que:









1.- accepten la monarquia imposada per Franco





2.- voten el PPartit creat per un ministre de Franco





3- aplaudeixen la bandera i l'himne IMPOSATS per Franco,





4.- sacralitzen la Constitusiong redactada i votada sota el XANTATGE de l'exèrcit franquista i de tot l'A... Llegir més