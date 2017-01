|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

25 de gener de 2017, 08.38 h







Ramon Vinyals TÉ RAÓ, les altes esferes estan interessades en el tema del nostre procés d'independització.





També hi estan MOLT interessats sectors socials com ara mestres d'escola, professors de lycées (= ensenyament secundari) i professors universitaris, SOBRE TOT AQUELLS QUE ESTIUEGEN A CATALUNYA.





Finalment, també hi alguns ciutadans europeus que tot i ser inquiets culturalment no es poden considerar estrictament pertanyents a la "intel.lectualitat" (malgrat que, de fet , TOTS... Llegir més