El govern català sacseja el cor d’Europa amb un crit d’ajuda per donar suport al referèndum

Puigdemont, Junqueras i Romeva deixen la defensa de la independència en un segon terme per potenciar el plebiscit

Guifré Jordan @enGuifre (enviat especial a Brussel·les) – Per primera vegada a la història, un govern de la Generalitat de Catalunya ha defensat la celebració d’un referèndum d’independència al centre de poder més important d’Europa, al cor del continent: la cambra de representants de la UE a Brussel·les. El president del país, Carles Puigdemont, ha estat sacsejat el públic que omplia la sala amb claredat i contundència a l’hora d’exposar els plans de ‘referèndum o referèndum’ com a molt tard el setembre de 2017 i ha demanat ajuda als 28: “Europa no pot mirar cap a una altra banda. Europa hauria de ser part de la solució”. A més, ha afegit que la qüestió catalana també és “un problema d’Europa”. Romeva també ha tingut paraules per demanar l’ajuda dels països de la UE, mentre que Junqueras no ha tingut pèls a la llengua per entrar al cos a cos amb l’Estat espanyol.

Puigdemont: “Tracte de l’Estat vers Catalunya ha estat feridor i decebedor després de 40 anys contribuint”



Puigdemont ha portat el pes polític de l’esdeveniment, ja que ha començat de manera contundent afirmant en català que Catalunya celebrarà un “referèndum vinculant” aquest setembre. A més, ha estat qui ha carregat de manera més vehement contra l’Estat espanyol i el Tribunal Constitucional, de qui ha retret en especial la sentència de l’Estatut de 2010.



El president de Catalunya ha parlat també d’un “tracte de l’Estat vers Catalunya feridor i decebedor” després de 40 anys contribuint al projecte espanyol i, en francès, ha explicat el procés de desconnexió subratllant-ne la “seguretat jurídica” i la “validació de la ciutadania” amb el referèndum d’independència. L’exalcalde de Girona, que també ha fet servir l'anglès,ha dit que l’opció ideal que defensa la Generalitat és un plebiscit “pactat” amb l’Estat, però si no és possible, se celebrarà igualment perquè “la intransigència [espanyola] no pot prevaldre”.



Junqueras: “Espanya és el país que ha tingut més fallides de la història”



Pel que fa a Oriol Junqueras, ha dedicat una part del discurs en castellà –i sense llegir–, on ha estat crític amb l’Estat espanyol pel repartiment dels impostos, el sistema de pensions, el dèficit i l’“alt preu de l’electricitat”. Una de les sentències més contundents, que ha provocat una remor a la sala, ha estat la seva menció a Espanya com “el país que ha tingut més fallides de la història”. A més, ha parlat de la “ineficiència econòmica” per les grans infraestructures construïdes en els últims anys, la “injustícia social” i la “falta de democràcia” pel bloqueig al referèndum català.



El vicepresident del Govern dibuixa Catalunya com una “excepció” pel seu creixement econòmic



L’altra part del discurs de Junqueras ha estat en anglès, centrat en l’economia del Principat. Sense perdre de vista el context europeu, ha remarcat que “Catalunya és una de les excepcions” en el creixement lent de les economies de la UE, ja que “el PIB ha crescut el 2016 un 3,4%”. El vicepresident del Govern ha dibuixat una Catalunya dinàmica i moderna, destacant les “exportacions d’alta tecnologia” o bé les universitats i la recerca, “entre les líders d’Europa”. No obstant, el líder d’ERC no ha oblidat remarcar la “llarga tradició industrial des del segle XVIII”.



Romeva destaca l’europeisme català



El discurs de Romeva, en anglès i francès, també s’ha basat a deixar clar que el moviment sobiranista català és europeista. I ho ha fet afirmant que “Europa és una idea estimada per als catalans, sempre ens hem sentit part d’ella”. A més, ha repassat alguns dels reptes més importants del Vell Continent, com ara el Brexit, la desafecció o la crisi humanitària, en un intent implícit de deixar clar que una Catalunya independent seria un actor positiu per a la integració europea. Amb tot, ha evitat també demanar la plena sobirania i s’ha limitat a demanar només posar les urnes: “El nostre desig és simplement poder votar legalment per decidir el nostre futur”. Romeva també ha demanat implicació dels 28 per aconseguir el referèndum.



