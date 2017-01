Última actualització Dimarts, 24 de gener de 2017 21:45 h

Una quarantena de diputats, a banda de representants d'ambaixades, 'think tanks' i assessors polítics, a l'acte del Govern català, segons els organitzadors

Guifré Jordan @enGuifre (enviat especial a Brussel·les) – No només la imatge de la sala plena de persones tant assegudes com de peu –en total, més de 400–, sinó també la diversitat i influència d'alguns assistents. La combinació dels dos elements ha fet considerar a la comitiva catalana la conferència d'aquest vespre a Brussel·les d'èxit. Per ser precisos, un "èxit brutal", en paraules del delegat del Govern a Àustria, Adam Casals, a directe!cat.

Casals ha explicat que una quarantena d'eurodiputats ha assistit a l'acte de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Fonts de Govern han afegit que el perfil dels eurodiputats presents ha estat transversal, ja que tots els grups parlamentaris a l'Eurocambra han tingut presència, així com un bon nombre dels 28 estats membres. En aquest sentit, el també eurodiputat Ramon Tremosa ha emfatitzat la presència de socialistes, membres dels Verds i liberals, a banda d'afirmar que no hi havia presència de membres d'"extrema dreta".A més, Tremosa ha explicat a directe!cat que entre el públic també hi havia representants d'ambaixades, assessors polítics i membres de 'think tanks'. L'eurodiputat afí al PDeCAT ha entomat el mateix discurs que Adam Casals i també s'ha felicitat per "l'èxit" de l'acte. "No he vist res igual en 10 anys", ha comentat en referència al temps –arrodonit a l'alça– que fa que exerceix com a eurodiputat. De fet, ha dit que l'esdeveniment d'avui ha superat el de 2014 també a l'Eurocambra , on van intervenir Carme Forcadell, Muriel Casals i Josep Maria Vila d'Abadal, presidents en aquell moment de l'ANC, Òmnium i AMI.