Vocal Europe pregunta als seus lectors si Catalunya serà independent aquest 2017

Última actualització Dimecres, 25 de gener de 2017 11:40 h

El canal Euronews entrevista a Carles Puigdemont

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Que Europa ens mira ja ho sabem. Però ara també ens pregunta i ens escolta, gràcies a la conferència del Govern Català al Parlament Eruopeu a Brussel·les. De fet, Carles Puigdemont ha estat entrevistat a Euronews i la revista Vocal Europe s'ha centrat en el cas català dedicant-li, fins i tot, una enquesta al seu perfil de Twitter amb milers de seguidors, preguntant als seus lectors si veuen Catalunya independent per aquest 2017.

Serà Catalunya independent aquest 2017?

El tuit amb l'enquesta ja compta amb milers de retuits i milers de vots. L'opció guanyadora, de moment, és clarament la independentista amb el 75% dels vots a mig matí d'avui. La revista, a més, demana que la gent faci difusió de l'enquesta per augmentar la mostra.



Do you see an independent #Catalonia in 2017? #CatalanRef2017



*Please retweet for larger sample size* — Vocal Europe (@thevocaleurope) 24 de gener de 2017

Vocal Europe

Vocal Europe és una revista que s'autodefineix com a "no partidista" i que proporciona una cobertura i anàlisi de les qüestions polítiques urgents de primer ordre a Europa. La revista compta amb "col·laboradors i columnistes que abasten els nivells més alts de la política, els negocis, el govern, els mitjans de comunicació, el dret i el món acadèmic" i s'autodefineix com "una lectura indispensable per a qualsevol que vulgui entendre el que importa per a Europa".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat en una entrevista a la cadena Euronews la predisposició del Govern al diàleg amb l’Estat per acordar un referèndum, una actitud, segons ha dit, que “sempre rep la mateixa resposta: No”. Puigdemont ha assegurat, però, que “si després de dir no sempre, ara Espanya diu estem preparats per parlar, nosaltres estem disposats a escoltar”. “No volem fer una declaració d’independència, volem fer una declaració d’interdependència amb la resta d’estats”, ha afirmat el president, que considera que al segle XXI les relacions entre els Estats “han de basar-se en la cooperació”.