Espanya, “al pou” en un rànquing de corrupció a nivell mundial

La politització de la justícia és un dels motius pels quals l'Estat cau més que mai

Espanya cau fins al 41è lloc del rànquing mundial en percepció de corrupció segons l’ONG Transparència Internacional. Es tracta de la posició més baixa que l’Estat ha ocupat mai, i que comparteix amb Brunei i Costa Rica. Madrid suma 58 punts d’un màxim de 100 i està més avall que Bhutan, Botswana, Cap Verd o els Emirats Àrabs Units. Entre els 28 països de la Unió Europea, Espanya ocupa el lloc número 17, a la meitat baixa, i per sota de països com Portugal, Polònia o Letònia. El rànnquing està liderat per Dinamarca, Nova Zelanda, Finlàndia, Suècia i Suïssa.

Un dels autors de l'informe: "Espanya ha tocat terra, no acaba de sortir del pou"



Un dels espanyols que ha col·laborat en l’elaboració de l’estudi, el catedràtic de la Universitat Rei Joan Carles, Manuel Villoria, ha afirmat que Espanya ja ha arribat al seu “terra”. Per aquest motiu, ha dit que ja no pot caure més: “És el moment de reaccionar perquè el país no acaba de sortir del pou”. Entre els elements que han influït al pèssim resultat de l’Estat, l’informe destaca la politització de la justícia, una referència implícita al procés català, i que molts casos de corrupció queden impunes. És per això que Transparència Internacional demana despolititzar els òrgans constitucionals o reduir els aforats.





