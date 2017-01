El govern Colau comença a treballar per portar la Roja a BCN satisfent una proposta del PP

Última actualització Dimecres, 25 de gener de 2017 18:20 h

La selecció espanyola de futbol podria jugar a la ciutat comtal aquest setembre, coincidint amb el referèndum d'independència

El govern municipal de Barcelona ja ha tingut contactes informals amb la Federació Espanyola de Futbol per portar la selecció espanyola a la ciutat comtal en partit oficial, segons recull La Vanguardia. Encara no hi ha una “sol·licitud formal” ni es treballa en una data concreta, però podria ser aquest any. L’executiu de Colau i Collboni s’han posat en marxa arran d’una proposta del PP aprovada el maig passat, i el text especificava que Barcelona podria albergar algun partit de la fase classificatòria del Mundial de 2018.

La selecció espanyola no trepitja Catalunya des de fa 13 anys i no hi juga un partit oficial des de fa 42 anys



Si la petició del PP es complís, la Roja podria trepitjar Barcelona en un dels dos partits de la fase classificatòria que Espanya ha de jugar de local i que encara no s’han decidit on se celebraran: el partit contra Itàlia del proper 2 de setembre i el matx contra Albània del 6 d’octubre. La selección no juga en partit oficial a la ciutat comtal des de fa 42 anys i no disputa un amistós a territori català des de 2004. L’estadi olímpic Lluís Companys o els estadis de l’Espanyol i el Barça serien els escenaris on es podria celebrar el matx. La selecció absoluta de la Roja no juga al Camp Nou des de 1987, on només va omplir un 20% de les graderies. Si els plans del PP i el govern municipal barceloní es fessin realitat per aquest setembre, el partit coincidiria amb els dies previs al referèndum d'independència català.

