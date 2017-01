Seleccions.cat repta a Colau a celebrar un Catalunya-Espanya a Barcelona

Última actualització Dijous, 26 de gener de 2017 05:00 h

Tot i que no hi ha una “sol·licitud formal” ni es treballa en una data concreta per portat la selecció espanyola a Catalunya, fet que no succeeix des de fa 13 anys i no hi juga un partit oficial des de fa 42 anys, la plataforma Seleccions.cat ha manifestat que davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació segons les quals l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat converses informals amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè la seva selecció jugui un partit a la ciutat, la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes fa arribar una proposta a les autoritats municipals que aposta per fer "l’únic partit que té sentit ara mateix" a la capital catalana: un Catalunya-Espanya.



Aquest enfrontament reforçaria la idea de la Barcelona olímpica i solidària, uns valors molt arrelats a la ciutat. A més a més, la plataforma considera que la Federació Catalana de Futbol "hauria d’exercir com a amfitriona i convidar els nostres veïns" a una festa del futbol a casa nostra, que implicaria "un èxit de públic impossible de superar amb qualsevol altra proposta que inclogués únicament la selecció espanyola".