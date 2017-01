Última actualització Dijous, 26 de gener de 2017 09:30 h

Ferran Brunet diu que el procés desafia la democràcia

L'unionisme no para i augmenta l'agressivitat verbal contra els independentistes. Així ho ha demostrat el vocal de Societat Civil Catalana, Ferran Brunet, en un acte a Castelldefels titulat "Catalunya, infern fiscal?" on ha dit fàstics contra el procés i els sobiranistes. El to ha estat dur i contundent: "Els independentistes roben diners, feina i llibertat".

El sector unionista es feia l'ofès quan recordava eslògans com 'Espanya ens Roba' com una expressió intolerable i insultant. La frase que va fer furor entre els independentistes fa referència a l'espoli fiscal que pateix Catalunya per formar part de l'Estat espanyol.

Doncs bé, aquells que tan ofesos es sentien s'han passat de frenada. Ferran Brunet, vocal de SCC, va assegurar ahir dimecres que els polítics independentistes han posat les institucions catalanes al servei de finalitats il·legals i han destinat milions per enfortir el procés independentista: "El procés, per tant, roba diners, feina i llibertat".

Brunet també ha explicat que les empreses catalanes es continuen traslladant a Madrid per seguir impulsant el seu negoci, a causa que "les empreses fugen allà on preval la llei". Encara ha anat més enllà quan ha afirmat que "Catalunya estaria en la fallida econòmica si no fos per les constants aportacions del FLA del Govern espanyol".

