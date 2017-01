Última actualització Dijous, 26 de gener de 2017 10:15 h

"No soc president del govern perquè Espanya deixi de ser Espanya"

És un secret a veus que per fi el president de l'Estat espayol ha reconegut públicament. Espanya no vol mantenir Catalunya dins les seves fronteres per una qüestió de fraternitat i germanor, ni tampoc per un concepte romàntic proteccionista. Res de tot això. Catalunya suposa més del 20% del pes econòmic d'Espanya i amb la independència s'enfonsaria. Paraula de Mariano Rajoy.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha mostrat contrari aquest dijous a un acord amb Catalunya que impliqui dotar la Generalitat d'un règim fiscal propi com el que tenen el País Basc i Navarra. "No, jo no estic a favor ni d'un sistema fiscal com el del concert o el conveni per a Catalunya, que no està a la Constitució, que no es va voler al seu dia, i que generaria uns problemes descomunals al conjunt del país, ni estic a favor de liquidar la sobirania nacional". Ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero, on també ha reiterat que ell no farà "res" en contra de "la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols". "Ni puc, ni vull", ha dit. El president espanyol ha evitat parlar de la possibilitat d'acordar un nou Estatut per a Catalunya perquè "crec que en aquest moment això no és la necessitat".