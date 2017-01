L’eurodiputat del Sinn Féin defensa que la UE digui a Espanya que “no pot negar el dret a decidir”

JCV Santa Cristina d'Aro Santa Cristina d'Aro

26 de gener de 2017, 13.09 h

#1 Mira nazi, suposo que has llegit allò que ha dit el teu president fatxa en un article en aquest mateix diari. Per si no l'has volgut llegir deia entre altres coses que: "Catalunya suposa més del 20% del pes econòmic d'Espanya i amb la independència s'enfonsaria. Paraula de Mariano Rajoy".

O sigui que val més que callis i facis mutis i surtis del fòrum.