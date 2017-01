La independència del PSC del PSOE, en procés de defunció

Querido NAZI Juan Ruiz Solanes de Figueras - Gerona AKA SuperCat :TUS PALABRAS RESUENAN COMO UN ZUMBIDO DE MOSCA EN MIS OIDOS VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los espaquerido naziñoles estamos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los espaquerido naziñoles estamos TODOS los catalanes)

26 de gener de 2017, 16.41 h

Per què plega un terç de la direcció del PDECat només sis mesos després de fundar el partit?

Quatre dels dotze membres de l'executiva abandonen la cúpula arran del règim d'incompatibilitats, que havia generat friccions entre famílies



La direcció haurà de fer una proposta per omplir les vacants que serà validada amb el vot de la militància



El càsting de substituts se circumscriurà a dirigents que no es vegin afectats per la limitació estatutària

