El CEO evidencia que ni els votants de C’s compren el discurs de Rivera sobre la immersió

L’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió publicada avui no només ha deixat ben parat el govern de Catalunya, sinó que fa trontollar el discurs de Ciudadanos en matèria de llengua. Com a mínim, tenint en compte que els propis votants del partit d’Albert Rivera no es mostren tan insatisfets amb la situació de l’ensenyament públic i de la política lingüística com reivindica la segona formació al Parlament de Catalunya.

En aquest sentit, els votants de Ciudadanos aproven l’ensenyament públic català amb un 5,80, una nota un punt més alta que la CUP. Fins i tot, els qui van fer costat a Inés Arrimadas el 27S posen un 5,27 a les polítiques del govern Puigdemont pel que fa a l’educació pública, també per sobre dels anticapitalistes. Unes valoracions que, a més, l’enquesta va recollir abans que es coneguessin els plans de la Generalitat d’incorporar 5.500 docents més per al curs vinent.



A més, sobre les polítiques de l’executiu de Junts pel Sí en matèria específicament de llengua, els votants de Ciudadanos posen una nota d’un 4,81, a tocar de l’aprovat. De fet, un 62,2% dels enquestats del partit taronja donen un 5 o més a la política lingüística de Puigdemont, que prioritza la promoció de la llengua catalana amb per exemple 37,2 milions d’euros en els pressupostos de 2017.

