Súmate es debat entre dos models totalment oposats

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 05:00 h

Entre una llista política i una llista apartidista

El primer gran tret diferencial entre les dues candidatures és el marcat accent polític d'una d'elles. Montse Sánchez, que fou la número 10 de la llista de CiU a Sant Just d'Esvern en les municipals del 2015, compartirà llista amb Manel Bueno, número 8 d'ERC Barcelona i Ana Hinojosa, número 4 d'ERC Girona a les eleccions del Congrés del 20 de desembre del 2015 i el 26 de juny del 2016. Manuel Puerto, que va formar part de la llista de suplents, en l'última posició, de Junts pel Sí a Tarragona, no compta amb cap membre que hagi participat en cap llista.

L'entitat, que ha virat cap a posicions molt polítiques des que l'expresident Eduardo Reyes entrés a Junts pel Sí i comences a participar en la dinàmica d'ERC, viu en el debat etern de la politització. Una qüestió que va provocar que figures destacades com Miguel Angel Escobar deixessin l'entitat després que aquesta, per veu de Reyes, demanés el vot per Esquerra en les eleccions generals del 20 de desembre del 2015 malgrat que Escobar anava a les llistes per al Senat del PDeCAT.

Arran d'aquesta polèmica, l'assemblea que va escollir Chema Clavero com a president va aprovar la constitució d'un codi ètic per a posar límits a la vinculació de la junta directiva amb partits polítics. La norma, que volia evitar que es repetís la situació del desembre del 2015 quan dos membres destacats varen concòrrer en les llistes d'ERC, no va evitar que a les generals del 2016, les del 26 de juny, es repetís la mateixa situació amb els mateixos protagonistes, Bueno i Hinojosa, ocupant els mateixos llocs a les llistes d'ERC.

En declaracions al directe!cat, Montse Sánchez considera una "anècdota" que ella anés a les llistes de CiU i considera que la presència de Bueno i Hinojosa en les eleccions del 26J, dos mesos després de l'aprovació del codi ètic es deu al fet que "ERC va decidir qui aniria a les eleccions abans de l'aprovació del text". Una afirmació que contrasta amb les dates, ja que el codi ètic fou aprovat el 16 d'abril i ERC va fer oficial la reedició de les llistes el 30 abril, 14 dies més tard. Per a Manuel Puerto, el motiu principal per no haver arribat a fer una llista de consens és la línia vermella que la seva candidatura ha posat en aquesta qüestió: "Súmate ha d'aparcar qualsevol pugna partidista i ser una eina social i cultural per guanyar el referèndum, hem de ser apartidistes".

Una de les altres sorpreses entre les llistes és l'aparició de Chema Clavero, qui dimití com a president de l'entitat i ara ocuparia la vicepresidència econòmica. Una situació que ha generat certa controvèrsia entre els socis.

Entre recuperar els orígens o mantenir l'estratègia d'aquest últim any

Mentre la candidatura de Sánchez aposta per seguir la línia de treball d'aquest últim any i mig, el projecte de Puerto vol recuperar els orígens de l'entitat i treballar a peu de carrer i evitar l'"autobombo" i l'"autoconsum" i anar a zones "dures". La candidatura de Puerto ha elaborat un document on explica que aposta per renovar el material diari, fer el llançament de tríptics sobre temàtiques concretes, programar actes populars que interpel·lin el món comú i treballar a fer possible grans exposicions sobre el tema de les pensions. A més, té llesta una campanya amb quatre grans eixos com el digital, l'audiovisual, en format paper i mitjançant publicitat estàtica. L'estratègia contempla l'edició en paper d'un diari, cartells nous i grans panell de publicitat localitzats estratègicament a l'àrea metropolitana de Barcelona que arribarien a 1.124.718 vehicles de mitjana de trànsit amb un imput de 2,74 milions. Preguntat sobre la viabilitat d'aquesta campanya per guanyar el referèndum, Puerto afirma que és totalment viable: "l'entitat té els recursos, tenim un pla econòmic que certifica que es pot fer i no posa en risc Súmate".

