Esclata el conflicte entre l’empresariat turístic de BCN i el govern Colau

Comunicat contundent dels principals gremis del sector, que qüestionen la manca de "compromís" de l'executiu municipal

Després d’un any i mig controvertit en la gestió del govern de Barcelona respecte al turisme, amb diversos temes candents, el conflicte entre el consistori i l’empresariat del sector esclata. I ho fa mitjançant un comunicat conjunt de protesta contra la gestió de l’equip de Colau, signat pels gremis d'hotels, restauració, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta i Comertia.

"S'han perdut oportunitats indispensables" per la gestió del govern liderat per Barcelona en Comú



En el document, es queixen que les actuacions el govern municipals respecte al turisme estan molt “allunyades de posicions de compromís” amb el sector i “impliquen, més aviat, apostes per la radicalització que tendiran a consolidar una atmosfera de conflicte permanent i d'inseguretat jurídica”. Els empresaris asseguren que aquests anys s'han perdut “oportunitats indispensables” per millorar el posicionament internacional de la ciutat que “a mig i llarg termini en pagarem les conseqüències”.



Els debats impulsats per l'Ajuntament, "estèrils"



En conjunt, titllen l’actuació de l’executiu local d’“estèril”. En aquest sentit, els debats propiciats des de l'Ajuntament, com en el cas dels apartaments turístics i el turisme sanitari “no només han resultat estèrils sinó que han provocat perdre l'enfocament ral dels temes que han de ser veritablement gestionats i ordenats per millorar l'activitat i el seu encaix a Barcelona, provocant artificialment un posicionament contrari entre l'opinió pública”, segons el manifest. Per als empresaris, sembla que l'Ajuntament de Barcelona no es vulgui adonar del paper que ha tingut el sector turístic per rebaixar els efectes de la crisi i de l'ocupació quan “posa pals a les rodes” del sector “i a sobre se'n felicita”.

