Les explosives declaracions de Santi Vidal sobre els preparatius de la independència

Les paraules del senador explicant que el procés de desconnexió està avançat posen en alerta Ciudadanos i els comuns

Santi Vidal ha ‘incendiat’ la política catalana amb unes declaracions en diverses conferències que ha recollit aquesta tarda el diari El País. Segons l’article, el senador d’ERC afirma que la Generalitat ja té les dades fiscals de tots els ciutadans de Catalunya de cara a engegar la hisenda pròpia, i que ho ha aconseguit de manera “il·legal”. A banda, també explica en les xerrades detalls sobre els preparatius del nou sistema judicial, el reconeixement de països de la UE, les fonts per aconseguir crèdit dels primers dies de la independència i la formació que estarien rebent els Mossos en matèria antiterrorista. Unes declaracions explosives que, de ser certes, significarien que el procés de desconnexió estaria molt més avançat del que se sap per fonts oficials. Les paraules de Vidal ja han desfermat reaccions aïrades de Ciudadanos i els comuns.

Catalunya tindria molt avançat el nou sistema judicial



Catalunya ja estaria en disposició de fer prevaler la seva hisenda sobre l’espanyola en els contribuents del Principat i, segons Vidal, ho demostrarà amb una carta informativa a mitjans de 2017. A més, el jutge suspès també avança que el govern català ja sap quins magistrats que exerceixen ara al Principat marxaran quan es proclami la independència i quins es quedaran. En aquest cas, però, diu que ja s’han establert condicions perquè els jutges treballin en la República Catalana, com ara el domini de la llengua catalana. A més, i sempre segons el diari El País, Vidal ha expressat que ja s’està preparant un sistema judicial modern, àgil i on la informàtica faci més curts els processos.



Contactes amb l'OTAN, onze països de la UE i un gran país per garantir el finançament català



Sobre el possible reconeixement d’una Catalunya independent, el senador explica que Espanya s’asseurà amb Catalunya en menys de 30 dies després d’una potencial victòria del sí en el referèndum d’aquest setembre. A més, ha aventurat que ja hi ha contactes amb l’OTAN i que onze països de la UE reconeixeran el Principat després del plebiscit. Alhora, calcula que no cal patir perquè Espanya tanqui l'aixeta del FLA, ja que un Estat “molt solvent” i no europeu estaria disposat a finançar l’Estat català, un país que es pot deduir que seria la Xina. També mitjançant dos fons d’inversió internacionals el nou país tindria accés a “una línia de crèdit de fins a 200.000 milions d'euros”.



Girauta: “El cop contra la Constitució està en marxa. Les proves”



Aquestes afirmacions han portat Catalunya Sí que es Pot a reaccionar de manera immediata al Parlament, demanant la compareixença del vicepresident Junqueras per explicar si les sentències de Vidal són o no certes. Al seu torn, Ciudadanos no s’ha quedat enrere en un ‘tweet’ del diputat al Congrés Juan Carlos Girauta: “El cop contra la Constitució està en marxa. Les proves”. Al missatge, el dirigent adjunta l’enllaç a l’article d’El País.



El Govern desmenteix oficialment Vidal



El Govern s’ha desmarcat de les declaracions del senador i exjutge Santi Vidal. Fonts de l’executiu han assegurat a l’ACN que “tot el que fa l’executiu és perfectament legal i a la llum pública” i recorden que es reten comptes al Parlament i a tots els mecanismes de control. Així mateix, afegeixen que “en cap cas l’opinió sempre respectable de persones externes al Govern és vinculant sobre allò que el Govern fa o deixa de fer” i que són els consellers i la portaveu qui explica l’acció de l’executiu.

