[Exclusiva] Un eurodiputat del PP europeu denuncia les pressions dels populars espanyols

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 05:00 h

Admet que si vol progressar dins l'Eurocambra, no pot perjudicar els interessos d'Espanya

Guifré Jordan @enGuifre (enviat especial a Brussel·les) – La setmana de la conferència del Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu ha estat emboirada per les presumptes maniobres del Partit Popular per minoritzar la cita. Amb tot, diversos eurodiputats van assistir a l’acte i fins i tot un d’ells, László Tőkés, era del grup popular europeu –deixant de banda el català Francesc Gambús, que també hi va assistir–. Ara bé, un altre eurodiputat del PP d’un país no mediterrani ha deixat entreveure en exclusiva a directe!cat que podrien haver-hi anat molts més populars, com ara ell. Si no fos per les “pressions espanyoles”.

"Estic sotmès a una pressió molt alta del PP espanyol"



L’eurodiputat, que va demanar a aquest diari que no es revelés la seva identitat, va explicar unes hores abans de la conferència: “Estic sotmès a una pressió molt alta del PP espanyol”. En aquest sentit, va deixar clar que hauria anat a l’acte, però que no podia: “És clar que hi aniria, però no puc perjudicar al PP espanyol, té molt poder dins el grup parlamentari del PP europeu”. L'Estat és el quart país membre que aporta més representants al grup conservador.



L'eurodiputat tem per la seva carrera professional si fa unes declaracions favorables al procés



El membre de l’Eurocambra explicava que tenia aspiracions per guanyar pes en el si de la formació, com podria ser amb el nomenament com a president d’alguna comissió i que, per aquest motiu, “no puc dir res que perjudiqui Espanya, si no m'assenyalaran. No puc dir res... de moment”. Preguntat per quan podria trencar el silenci, es va limitar a expressar que Catalunya “ha de continuar el seu camí”, però en tot cas ara no comprometria la seva carrera sortint a favor del procés català. “Són molts els espanyols dins el meu grup parlamentari, tenen molta influència a molts nivells, a la Comissió i al Parlament; fins i tot, hem rebut una carta amenaçant perquè no assistim a la conferència”, va reblar, fent referència a la carta d’Esteban González Pons.

