Un Iceta alarmat deixa entreveure que part de les paraules de Vidal han de ser certes

El primer secretari del PSC anuncia que el seu partit preguntarà al Parlament per les negociacions del Govern amb l'OTAN i les infiltracions del CNI als Mossos

Miquel Iceta ha rebutjat les explosives declaracions de Santi Vidal publicades ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí i ha demanat que el Govern doni explicacions en seu parlamentària de les paraules del senador. Amb tot, s'ha mostrat alarmat perquè ha evitat descartar que els presumptes passos cap a la desconnexió siguin del tot falsos. De fet, ha deixat entreveure que part del discurs de Vidal ha de ser cert, com a mínim si de veritat l’executiu de Puigdemont vol celebrar un plebiscit: “Si un vol fer un referèndum il·legal i tothom ho sabem, haurà de fer alguna il·legalitat! Com es fa un referèndum il·legal sense saltar-se la llei?”.

Iceta: "Si té raó Vidal, no haurem d'esperar al referèndum perquè passin coses molt gruixudes"



En aquest sentit, Iceta ha continuat donant certa credibilitat al senador republicà: “Si té raó Santi Vidal, no haurem d’esperar al referèndum perquè passin coses molt gruixudes”. És per això que ha anunciat que entraran aquest matí una bateria de preguntes a la cambra catalana: “Volem saber què sap el govern d’aquesta presumpta infiltració del CNI als Mossos, volem saber el conseller Romeva com té les negociacions amb l’OTAN, volem saber si realment a la conselleria de Governació estan treballant amb un cens alternatiu a partir de dades obtingudes de forma estranya”.



Iceta: "Això del jutge Vidal m'amoïna molt"



Amb tot, Iceta s’ha mostrat alarmat per les controvertides declaracions: “El que ha dit el senador Vidal és molt greu perquè, és una persona de confiança d’Esquerra”. El socialista explicat que “no vull ni pensar que el Govern se situï fora de la llei. A partir d'avui estic una mica més preocupat”. A més, ha insistit en la idea, explicant que “això del jutge Vidal m’amoïna molt” i que “si per fer una cosa volen saltar-se la llei, a mi no m’hi trobaran”.

