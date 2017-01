Mossos per la Independència desmenteix els sindicats policials que afirmen que no desobeiran

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 10:30 h

La sectorial de la policia catalana de l'ANC diu que "obeirem les lleis que emanen del nostre Parlament"

Mossos per la Independència ha rebutjat categòricament les afirmacions dels portaveus dels sindicats de la policia catalana SAP i SPC, que ahir van assegurar a RAC1 que compliran la Constitució Espanyola en tot moment. La sectorial de policies de l’ANC ha deixat clar en un comentari a Facebook que no comparteixen les opinions dels sindicats: “Com a policies de la Generalitat de Catalunya, obeirem les lleis que emanen del nostre Parlament i farem costat al MH President Puigdemont i a la voluntat del poble de Catalunya, expressada democràticament”.

El portaveu del sindicat policial SAP ja va titllar relacionar la CUP amb el feixisme



La reacció de Mossos per la Independència arriba després que el portaveu del sindicat SAP, Valentí Anadón, rebutgés alinear-se amb els plans de la Generalitat ahir: “Això del xoc de les dues legalitats, siguem seriosos, no existirà. Aquí només hi ha una única legalitat: l’obeïm o no l’obeïm? El Cos de Mossos d’Esquadra l’obeirà en tot moment”. Anadón va dir l'abril passat a Catalunya Ràdio que "la proposta de la CUP [per arribar a la independència] és més pròpia d'un estat feixista que d'un estat de dret", unes declaracions que uns dies després el dirigent de Societat Civil Catalana Joaquim Coll va lloar en un article a El Periódico.

Un altre sindicat de la policia, SPC, va dir també a RAC1 que la pròpia llei que els regula els obliga a fer complir la Constitució.



