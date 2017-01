La revista editada per Podem sobre els pressupostos, sota sospita

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 12:10 h

La maquetació, estil i tipografia són similars als de 'Cafè amb Llet', finançada amb donacions a través de Verkami

Podem ha editat una revista en paper per denunciar els pressupostos de la Generalitat que demà la CUP decidirà si es tiren o no endavant. En total, la formació d’Albano-Dante Fachin repartirà 40.000 exemplars de la publicació contra els comptes, una fórmula que està sota sospita, ja que l’estil, la tipografia i la maquetació són molt similars a les de l’extinta revista Cafè amb Llet, editada pel propi Fachin. Una revista que va sortir a la llum gràcies a les donacions de més de 1.500 mecenes a través de la xarxa de micromecenatge Verkami. Tot plegat es podria interpretar com un ús indirecte dels milers d’euros recaptats per l’edició de Cafè amb Llet.

Fachin titlla de "propaganda" les explicacions del Govern sobre els pressupostos i d'"informació" la publicació de Podem



Albano-Dante Fachin explica en un vídeo difós ahir que el seu partit ha impulsat el “monogràfic” per combatre la “propaganda” del govern de Junts pel Sí. Amb tot, evita titllar també de “propaganda” la revista, tot i que porti el segell de Podem, i demana que “compartiu aquesta informació, que ens pot ajudar a entendre una mica més què hi ha darrere dels pressupostos”.

