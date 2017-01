Santi Vidal se sacrifica “pel procés” i la fiscalia ja es disposa a 'fulminar-lo' judicialment

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 13:50 h

El fins ara senador d'ERC deixa l'escó per no ser un "obstacle" en el camí cap a la independència

Després d’unes hores a l’ull de l’huracà i havent vist la polseguera que han aixecat les seves declaracions, Santi Vidal ha decidit no atrinxerar-se i deixar l’acte de senador d’ERC “per no ser cap obstacle pel procés”. El jutge suspès s’ha fet enrere en les seves declaracions i ha dimitit en un acte de sacrifici per no perjudicar el full de ruta del govern català cap a la independència, segons ha explicat. Al seu torn, la fiscalia general de l'Estat ja es disposa a 'fulminar-lo' judicialment.

Vidal: "He fet unes declaracions en un to col·loquial"



“He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat, no s’ajusten a la realitat”, ha explicat Vidal. A més, ha entonat la versió oficial de l’executiu: “Vull deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l’actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent, i que les decisions que es prenguin en cada moment gaudiran de la cobertura legal del Parlament de Catalunya i la Llei de Transitorietat Jurídica”.



Vidal: "Continuaré treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure"



El fins ara senador republicà no ha concretat el seu futur més immediat, tot i que “continuaré treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure, sempre ho he fet, i sempre ho continuaré fent”, ha sentenciat. Amb tot, ha explicat que, per no generar més polèmica, durant les properes setmanes suspendrà la seva agenda pública. La suspensió com a jutge acaba d’aquí poc més d’un any, però no es descarta que ara la justícia espanyola pugui estendre la inhabilitació. De fet, el fiscal general de l'Estat ja ha ordenat investigar les declaracions de Vidal, ja que "si són certes suposarien una greu vulneració dels drets dels ciutadans". La polèmica de Santi Vidal només acaba de començar.



