Oliu es contradiu

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 17:45 h

Ara ja no marxa

Fa uns dies, Josep Oliu va posicionar-se en contra del procés en assegurar que, en cas d'independència, es traslladaria la seu per trobar "aixopluc". Ara, però, ha assegurat que ''el banc no té cap intenció de canviar de seu''. Oliu s'ha preguntat ''per què el banc hauria de canviar el seu domicili social avui?''. Després de recordar que el banc és una entitat sistèmica dins de la zona euro i supervisat per un regulador europeu, Oliu ha afegit que ''no veig cap risc polític a la vista i per tant ni hi ha cap raó per tractar sobre aquest tema''.

No passa res amb el Brexit

La tàctica de generar por sobre l'hecatombe econòmica que representaria la independència de Catalunya han perdut tot el sentit quan Oliu s'ha mostrat convençut la marxa del negoci del TSB al Regne Unit i l'impacte del 'Brexit', sense Brexit o amb Brexit a mitges'' l'economia britànica seguirà anant bé.