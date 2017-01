L’Ajuntament de Sabadell demana presó per Manuel Bustos per tràfic d’influències i prevaricació

Última actualització Divendres, 27 de gener de 2017 19:15 h

L’escrit d’acusació del consistori veu l’excap de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, culpable dels mateixos delictes i de malversació

ACN Sabadell .- L’Ajuntament de Sabadell demana presó i inhabilitació per a càrrec públic per a Manuel Bustos per tràfic d’influències i prevaricació en qualitat d’inductor, segons es recull a l’escrit d’acusació que el consistori ha presentat aquest divendres per la peça 30 del cas Mercuri. L’escrit també acusa l’excap de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, de tràfic d’influències, prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental. A més, sol·licita cinc mesos de suspensió d’ocupació per a l’exresponsable d’Espai Públic, Xavier Izquierdo, com a còmplice de malversació. La peça separada número 30 del sumari del cas Mercuri té a veure amb la retirada de dues multes d’estacionament.

L’acusació particular considera Bustos culpable de dos delictes de tràfic d’influències i dos delictes d’inducció a la prevaricació. A Duran el troba culpable d’un delicte de tràfic d’influències, de dos delictes de prevaricació (en qualitat d’inductor i de cooperador necessari, respectivament), d’un delicte de malversació de fons públics i d’un altre de falsedat documental. I finalment a Izquierdo se’l considera responsable d’un delicte de malversació de fons públics, en concepte de còmplice.

En conseqüència, per cada un dels dos delictes de tràfic d’influències, es demana per a Bustos penes de dos anys de presó, a més de nou anys d’inhabilitació especial per a càrrec públic i una multa de quatre-cents euros. Per a cada un dels dos delictes de prevaricació en concepte d’inductor, es demana la pena de set anys d’inhabilitació.

Per a Duran es demanen dos anys de presó, nou d’inhabilitació i quatre-cents euros de multa per un delicte de tràfic d’influències; quatre anys i sis mesos de presó pel delicte de falsedat documental, a més d’una multa de dotze mesos amb quota diària de dotze euros i inhabilitació durant quatre anys; pel delicte de malversació es demana multa de deu mesos amb quota diària de dotze euros i dos anys de suspensió d’ocupació pública, i pels delictes de prevaricació com a inductor i cooperador necessari, se sol·liciten set i nou anys d’inhabilitació.

Finalment, es demana a Xavier Izquierdo una pena de cinc mesos de multa amb quota de dotze euros i cinc mesos de suspensió d’ocupació, pel delicte de còmplice de malversació de fons públics.

