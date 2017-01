Camí del sí de la CUP als pressupostos

A la reunió d'aquest dissabte hi intervindran 57 veus de les bases: entre representants de les territorials i membres del Grup d'Acció Parlamentària (GAP), que aglutina les vuit organitzacions que donen suport a la candidatura de l'esquerra parlamentària al Parlament. L'última oferta del Govern per als comptes és sobre la taula des de dilluns.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal