Puigdemont: “L’estat té una mala notícia: s’aprovaran i podrem tirar endavant la legislatura”

El president adverteix al govern central que dins el procés sobiranista no hi ha cap “divisió ni rendició”

ACN Barcelona .- Carles Puigdemont ha celebrat aquest dissabte al migdia la decisió de la CUP respecte el vot favorable als pressupostos. “L’estat espanyol avui té una mala notícia: els pressupostos s’aprovaran i podrem tirar endavant la recta final de la legislatura”, ha senyalat breument enmig del discurs adreçat al Consell Nacional del PDeCAT.

El president de la Generalitat ha assegurat que aquest aval de la CUP demostra que no hi ha “divisió ni rendició”, i ha advertit el govern central que “deixant passar el temps” no aconseguirà que “les coses s’arreglin soles”. En aquest sentit, ha reblat el seu missatge afegint que “l’única conseqüència que pot tenir deixar passar el temps és que s’acabi i ja no en quedi”.