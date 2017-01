Els comuns veuen trencada la seva estratègia amb el sí de la CUP als pressupostos

Juan Carlos de B Madriz Madriz

28 de gener de 2017, 21.09 h

A Domenech, Colau and Company s'els acaba el temps de la indefinició i això els fa posar-se malats. Ja no saben a que agafar-se. Es veu que el discurs anti-convergent, anti-pujol, anti-tot_el_que_no_els_agrada no acaba de funcionar.

Potser si pensenssin en positiu, osigui la il.lusió d'un pais nou que per què no igual és d'esquerres, faria que no posessin aquesta cara d'odi que tan gasta el PP-PSOE-C's i alggun que altra personatge personatges de BSQEP etc.