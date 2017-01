Última actualització Diumenge, 29 de gener de 2017 11:45 h

Ha valorat molt positivament el SÍ de la CUP als pressupostos i ha carregat contra l'oposició. Està convençut que duran els comptes al Consell de Garanties Estatutàries per posar totes les pegues a la consulta.

6 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El portaveu de Junt pel Sí ha estat contundent, "Valoració molt positiva d'aquest Sí de la CUP i ara gas a fondo i cap al referèndum". I ha reblat "Quan abans puguem fer el referèndum, millor. Tenim un acord amb la CUP que diu màxim al setembre però si l'Estat espanyol segueix en aquesta línia d'anar a una justícia polititzada, prendrem les decisions oportunes."

Notícies relacionades

En declaracions RAC1 Turull afirma que "Organitzativament parlant, si ho podem tenir preparat al maig, no esperarem al juny i si ho podem tenir a l'abril, no esperarem a l'agost. S'hi està treballant però no especularia amb les dates." "El govern espanyol farà tot el que pugui per posar totes les pegues del món i fer de tot menys política, que és el que de moment està fent."Sobre la informació que publica avui el diari El país en relació al cas de l'ex senador Santi Vidal, i que acusa al secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, de plantejar un escenari d'enfrontament entre les hisendes espanyola i catalana, Turull s’ha mostrat contundent "A la notícia el mateix Salvadó contesta perfectament que tot el que s'està fent des de la Generalitat és des de la legalitat més absoluta.""Aquest judici té molt d'impacte sobre el procés, per veure com les gasta l'Estat espanyol i aquella gent que encara no ho té clar farà que acabi d'obrir els ulls." "El que s'està jutjant en definitiva és a dos milions tres-centes mil persones que van exercir el seu dret a vot. Recordem que tots els fiscals de Catalunya van dir que no hi havia cap motiu per anar a judici."