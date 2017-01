Sànchez: El 6F supera de llarg les 10.000 persones"

Synera Barcelona Barcelona

29 de gener de 2017, 12.36 h

LA MAJORIA D'EMPRESARIS CATALANS APOSTEN CLARAMENT PEL DRET A DECIDIR i/o PER LA INDEPENDÈNCIA DE CAT



I quan dic majoria, em refereixo a:



- Les 13 Cambres de Comerç de Catalunya, adherides al Pacte Nacional pel Dret a Decidir,



- La CECOT, que es va pronunciar favorablement per aquest dret,



- El CCN que aposta clarament per l’independència,



- Els empresaris gironins que formen l’agrupació Grup Impuls Girona integrada pels presidents de les 3 Cambres de Comerç de la ciutat i pel... Llegir més