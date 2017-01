A Colau li molesta el referèndum

Última actualització Diumenge, 29 de gener de 2017 13:20 h

L’alcaldessa intenta amagar el referèndum que destorba el seu projecte polític per quedar-se l’espai populista

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha esbossat quatre desitjos per a la construcció del nou espai del comuns, en l'acte que dóna aquest diumenge el tret de sortida a la fase fundacional. "Que ens creguem els objectius davant de les sigles", ha reclamat la dirigent de BComú des de Cotxeres de Sants.

Notícies relacionades

"No deixem que els tempos electorals prevalguin per sobre de la política que volem construir i que aquest no sigui un espai que es miri el melic", ha arengat Colau.En una crida a fer-lo també el "més feminista", l'alcaldessa de Barcelona ha defensat que l'espai polític de les esquerres –ja articulat als municipis i al Congrés en candidatures electorals- ha de "fer un pas més". I "que vertebri un autèntic projecte de país per a Catalunya; és necessari, era una intuïció". Tot plegat, per construir des de les institucions catalanes "una transformació real per la justícia social, democràtica i pels drets. Per això som aquí".