Domènech confirma que el referèndum és una eina instrumental pel nou projecte polític

Última actualització Diumenge, 29 de gener de 2017 15:20 h

El líder escollit a dit per Ada Colau erigeix els comuns com "l'espai polític del nou període històric" per posar fi a "l'hegemonia convergent"

ACN Barcelona .- El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha erigit el nou espai que articulen els comuns com el "de la nova etapa, el nou període històric que viu el país", i considera que és "l'únic" marc polític "en disposició de fer un diàleg real" amb els ciutadans. Domènech ha celebrat que des d'aquest diumenge, amb el tret de sortida a la fase fundacional, els comuns obrin un nou camí per ser "més forts, més savis i amb més poder". "Podrem acabar d'una vegada amb l'hegemonia convergent que fa massa temps que estem veient com encara es manté malgrat que perdin eleccions", ha assegurat Domènech des de les Cotxeres de Sants.

Per Domènech la història dels comuns recull el llegat de les lluites socials i polítiques històriques i empelta també el moviment 15-M. "Nosaltres representàvem col·lectivament el poble". I per això, el portaveu d'En Comú Podem al Parlament ha assegurat que no poden esperar a guanyar les eleccions a Catalunya. "Encara que ens diguin que s'ha sortit de la crisi nosaltres sabem que la pobresa energètica mata avui i avui, que s'ha d'acabar d'una vegada, mentre les grans companyies s'embutxaquen milions de beneficis".Domènech, que es veu amb possibilitats de guanyar les eleccions, ha animat ara al debat intern dels comuns per bastir un nou espai. "Comencem avui una altra vegada un nou camí que anem més lluny, i com sempre quan acabem el camí serem més forts, més savis i tindrem més poder i podrem acabar d'una vegada amb l'hegemonia convergent que massa temps estem veient com encara es manté malgrat que perdin les eleccions"."En la història que ara comencem volem justícia, llibertat i ser a l'altura dels reptes dels nostres temps. Som l'espai polític de la nova època, del nou període històric que avui viu aquest país. Som l'únic espai polític en disposició de fer un diàleg real amb tot el país, de construir un país al servei de la seva gent", ha reblat Domènech en clausurar l'acte dels comuns a les Cotxeres de Sants aquest diumenge.A partir d'ara arrenca el procés participatiu per crear el nou partit, una fase sota el títol Un País en Comú. Durant les intervencions, a les Cotxeres de Sants, s'han exposat les línies mestres de les ponències zero que ha redactat el grup promotor i que ara es plantejaran a les bases tant de forma presencial, amb 74 actes, com de forma online fins arribar a l'assemblea constituent a l'abril.