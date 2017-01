La fatxendaria de “Dolça Catalunya” omple de contingut “El País”

Després de l’anècdota de Santi Vidal el diari ‘El País’ porta avui a portada que el Govern i la Conselleria d’Economia estan treballant en una base de dades fiscals sense suport legal. Que una informació així vagi a portada demostra la desesperació de la premsa unionista que, ara que la CUP ha donat llum verda als pressupostos, incrementarà els nivells d’intoxicació i tergiversació habitual.Avui els dos grans diaris del país com ‘La Vanguardia’ i ‘El Periódico’, contraris a la independència, omplen els seus mitjans d’articles d’opinadors que criminalitzen el jutge Vidal mentre intenten obrir una greu crisi en el món independentista, fins i tot s’hi apunten alguns que suposadament diuen apostar per una Catalunya independent.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal