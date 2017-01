[Àudio] Junqueras confirma que la Generalitat sí té les dades fiscals dels catalans i el cens electoral

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 09:35 h

El vicepresident català insinua que el referèndum s'avançarà si s'inhabilita Forcadell

Oriol Junqueras ha afirmat avui al programa de ràdio El Món a RAC1 que les controvertides declaracions de l’exsenador Santi Vidal “no es corresponen amb la realitat”. El vicepresident no ha entrat en detalls i s’ha limitat a desmentir en general la literalitat de les declaracions del jutge suspès, però d’altra banda ha confirmat que la Generalitat ja té les dades fiscals de tots els ciutadans catalans i també el cens electoral per dur a terme el referèndum.

En aquest sentit, el conseller d’Economia ha explicat que tenen les dades “que es deriven de tots els impostos que són propis, com qualsevol altra administració que estigui complint aquestes funcions”, les que pot tenir per llei. Tot i això, ha expressat que la base de dades amb què es compta “és suficient per fer la feina que estem fent i la que volem fer” –una referència implícita a la hisenda pròpia–, i que no s’està cometent cap il·legalitat respecte a l’Estat espanyol. El president d’ERC ha concretat que mitjançant la informació a l’abast del Govern per perseguir el frau, es poden creuar noms i xifres per establir la base de dades. A més, també ha dit que “nosaltres disposem de prou dades” com per fer un cens electoral pel referèndum.



De fet, sobre el plebiscit, Junqueras ha reiterat que els plans de l’executiu passen per celebrar-lo com a molt el proper setembre, però ha insinuat que si hi ha inhabilitacions –en especial, la de Carme Forcadell–, la data es podria avançar: “Si volen inhabilitar la presidenta electa d’un parlament, és evident que algun tipus de resposta hem de ser capaços de donar”. Unes declaracions que ha complementat dient que el cens de la votació serà molt similar al d’unes eleccions al Parlament o bé al Congrés: “La comunitat internacional ens diu que vostès davant d’aquest repte, han d’intentar fer-ho amb els plantejaments més semblants als procediments electorals, per donar garanties”.

