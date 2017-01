Domènech fa una ‘sorprenent’ proposta pel referèndum i Rahola en fa befa

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 11:20 h

El líder comú diu que proposarà una comissió al Congrés per discutir la qüestió territorial a l'Estat

Xavier Domènech i Ada Colau han tornat a mostrar ambigüitat a RAC1 i Catalunya Ràdio respectivament sobre el possible suport al referèndum que prepara el govern de la Generalitat. Tots dos han deixat clar que tot dependrà de com es plantegi la votació però, paral·lelament, el líder d’En Comú Podem ha posat sobre la taula una nova ofensiva per aconseguir votar: una comissió al Congrés dels Diputats per discutir la qüestió territorial “i, per tant, el dret a decidir”. Una proposta sorprenent, ja que no supera amb escreix una prèvia de l’‘anti-referèndum’ PSOE, que va suggerir fa tres mesos establir una subcomissió sobre el model territorial a l’Estat.

Domènech defensa la millora de la iniciativa comparada amb la del PSOE



Domènech ha defensat que la seva proposta és una millora respecte la dels socialistes, perquè d’aquesta manera es podrà celebrar un debat públic i no a porta tancada, com passa en les subcomissions. A més, creu que “hi ha possibilitats” que la comissió es pugui constituir ja que estan parlant amb el PNB i el propi PSOE, i ha reiterat la idoneïtat de la iniciativa en tant que podran passar-hi “tots els representants de la societat civil catalana”.



Pilar Rahola tira d'ironia per criticar la proposta dels comuns



En el decurs de l’entrevista-tertúlia a RAC1, l’anunci del líder comú ha rebut els comentaris irònics de l’opinadora Pilar Rahola: “Estan defensant una comissió al Congrés perquè es parli d’un conflicte territorial, ooh! Amb un partit socialista que ni tant sols reconeix que som una nació. Escolti’m, estic impressionada”. La també periodista ha titllat de “tebior” el discurs dels comuns a l’entorn del plebiscit i ha qüestionat que encara no s’hagin definit sobre el posicionament quan es convoqui la votació que prepara el Govern. A més, ha sentenciat que el sector de l'esquerra alternativa, en aquell temps ICV-EUiA, no hi va ser pel 9N.



Basté, també sorprès per la proposta



El conductor del programa, Jordi Basté, també ha mostrat sorpresa per la proposta: “Perdoni, una comissió, per solucionar el problema de Catalunya? Una comissió?”. Tot i que Domènech ha reconegut que la solució és un referèndum, ha continuat defensant la idea, sense donar, però, resposta a un eventual ‘No’ del Congrés a la comissió.

