La CUP insinua un mecanisme per driblar el problema dels funcionaris de cara al referèndum

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 12:30 h

L'exdiputat Quim Arrufat parla d'"altres vies" a mig camí entre obligar els treballadors públics a implicar-se en la votació i utilitzar voluntaris

Un dels grans reptes de cara al referèndum de setembre és la logística i, en especial, el personal que haurà de garantir que el procés sigui seriós. El 9N es va acabar optant per voluntaris, un punt controvertit i una fórmula que el Govern no voldria repetir en aquesta ocasió, tot i que tampoc voldria fer perillar la seguretat jurídica dels funcionaris ni arriscar-se a un fiasco organitzatiu si alguns treballadors públics es neguessin a treballar-hi. Una de les alternatives per driblar aquest obstacle l’ha posada sobre la taula avui el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat.

L’escala de grisos de la CUP



El també exdiputat anticapitalista ha apuntat que “hi ha altres vies, una escala de grisos” a mig camí entre “obligar” els funcionaris a implicar-se al referèndum i el voluntariat. “Un gris és personal acreditat per la Generalitat, que els tria per l'ocasió segons barems no de voluntariat ni ideològic sinó d'operativitat”, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio. Davant del “legítim boicot” dels funcionaris no partidaris d'un referèndum unilateral –per “objecció de consciència”– ha dit que cal buscar vies alternatives a l'habitual dels processos electorals. El personal que supervisi les meses tampoc poden ser voluntaris: “No seria adequat”, ha afegit.



La llei de transitorietat jurídica “està feta al 95%”



Sense entrar en detalls, Arrufat també ha assegurat que hi ha “vies diverses” per obtenir el cens dels catalans, que “s'haurà de comprovar i sotmetre a verificació” pública de forma habitual. “Totes legals”, ha insistit després que el jutge i exsenador d'ERC, Santi Vidal, assegurés en conferències que el Govern aconseguia les dades fiscals dels catalans de forma il·legal. “La Generalitat té accés, autoritza censos, caldrà verificar-los i donar temps per modificar-los a última hora”, ha expressat. Durant l'entrevista, també ha dit que la llei de transitorietat jurídica “està feta al 95%” i que serà aprovada al Parlament quan els temps polítics i judicials “ho requereixin”.



Clatellot a ERC pels pressupostos



D’altra banda, Quim Arrufat ha comentat que, malgrat l’aprovació dels pressupostos per part de la CUP, no en són favorables en molts aspectes. I en aquest sentit, creu que aquests comptes “són molt poc d’ERC”, ja que “són molt liberals i no estan a l’alçada del moment que estem vivint”. Una ‘clatellada’ als republicans que no es nova, ja que fa unes setmanes la diputada Eulàlia Reguant ja va estirar de les orelles Oriol Junqueras.

