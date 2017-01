Hilarant confusió d’un mitjà rus entre l’extrema dreta espanyola i l’independentisme català

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 14:05 h

Russia Today confon manifestants a favor de l'absolució dels assaltants a la Blanquerna de Madrid durant la Diada de 2013 amb sobiranistes

17 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – La postveritat ha arribat a les nostres vides per quedar-s’hi. És el que apunten diversos experts en comunicació, després de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. El capítol, però, que s’ha viscut aquest cap de setmana a un mitjà de comunicació rus amb tota probabilitat transcendeix la postveritat. Russia Today ha confós una mobilització de l’extrema dreta espanyolista aquest dissabte a Madrid amb una reivindicació independentista catalana. El resultat, una hilarant notícia amb vídeo pròpia del dia dels Sants Innocents.

Confusió pròpia del dia dels Sants Innocents



“Un miler de catalans es manifesten per la independència a Madrid”, diu el titular de la versió en francès de Russia Today. L’hilarant article explica que els concentrats, a banda de la plena sobirania, “van reclamar l’alliberament de 14 militants detinguts i empresonats durant la Festa Nacional de Catalunya el setembre de 2013, amb el pretext que van atacar un centre cultural”. La peça, que afirma que “el govern espanyol està sota pressió” per aquest motiu, també es fa ressò del referèndum que aquest setembre té previst celebrar l’executiu de Carles Puigdemont.



El 'detall' que fa relliscar Russia Today: els assaltants de la Blanquerna el 2013 eren de l'extrema dreta espanyolista, i no independentista



Quina és la peça que grinyola en aquest puzle? La manifestació que descriu el mitjà és la d’uns 500 membres de l’extrema dreta espanyolista, que dissabte es van concentrar davant la seu del govern català a Madrid per demanar l’absolució dels 14 encausats per l’atac a la Blanquerna durant la Diada de 2013. Com era d’esperar, d’estelades no se’n va veure cap, però les banderes preconstitucionals, les efígies de Franco, els braços alçats, el símbol del punt de mira feixista i els càntics a favor de la permanència de Catalunya a Espanya no van faltar.



L'errada de Russia Today no és casual



La clamorosa relliscada de Russia Today, advertida pels propis lectors de la notícia en la secció de comentaris de l’article, incrementa la mala fama d’un mitjà qüestionat per diverses institucions, com el regulador dels mitjans del Regne Unit, Ofcom, que l’ha titllat d’“enganyós”. Diverses veus apunten que és un mitjà al servei del Kremlin per crear problemes als països europeus i així desestabilitzar les institucions comunitàries. En aquest context, les paraules del secretari general de Diplocat, Albert Royo, sobre la internacionalització del procés en una entrevista a directe!cat, prenen més força: “Nosaltres hem de ser més vius perquè determinades amistats són interessades, busquen justificar coses que han fet ells a d’altres parts del continent i poden ajudar a desestabilitzar la UE”.



Notícies relacionades