[Vídeo] Els andalusos ja se'n foten de Susana Díaz sense por

Una xirigota d'un grup de dones destrossa la figura de la socialista

Els andalusos han perdut la por i, potser encara més important, el respecte a Susana Díaz. Sovint en aquest diari us explicàvem les xirigotes més catalanofòbiques que, com cada any, sempre en cau alguna. Però en aquesta ocasió farem referència a un fet més transcendent: que la tota poderosa Susana Díaz ja compte amb una dura i molt critica cançó contra ella.

La primera sessió del Concurs Oficial d'Agrupacions del Carnaval de Cadis va ovacionar i aplaudir sorollosament el pas-doble que la comparsa femenina 'Perravieja' va cantar i dedicar a la secretària general del PSOE andalús i presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz. El tema escollit per l'agrupació representa a un grup de dones, totes elles mares i vídues de milicians republicans de la Guerra Civil, que narren la seva lluita constant per tirar endavant enmig de la repressió. Un dels temes escollits és la dirigent socialista, a la qual li dediquen frases com "traidora por defecto, tan ambiciosa e insatisfecha", o "presumiendo de tierra con un acento que es de mentira; dime quién te has creído si mientes más que respiras; no me hables de trabajo si tú no la has doblado en tu vida". Una altra contundent és: "da igual lo que otros piensen, que aquí se hace lo que ella quiera, limpiando bien su casa, y los trapos sucios bien recogidos, obedeciendo al hombre, que así lo mandan en el partido. Una mujer de izquierdas mirando a la derecha".