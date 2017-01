Triomfa a Facebook una pàgina que se'n fot del sector 'Gabriel' de la CUP

Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 05:00 h

"Arran Pedralbes" cap als 1.500 likes en només 5 dies

Nervis i crispació a Endavant (OSAN) i, especialment, a les seves joventuts, Arran, per un perfil de sàtira política que es titula 'Arran Pedralbes'. La pàgina de Facebook ofereix enginyosos cartells al més pur estil de l'ala més radical anticapitalista i un recull d'eslògans hilarants, trobades fictícies i propostes revolucionàries tan impossibles com ben trobades pel missatge carregat d'ironia i humor. Malgrat això, l'existència d'aquest perfil ha fet enfadar d'allò més el sector més pròxim a Anna Gabriel dins la CUP.

Les esquerres també poden ser objectiu de la sàtira política

Una persona anònima ha obert una pàgina de Facbook que es titula ' Arran Pedralbes ' i s'imagina com seria el discurs de les joventuts d'Endavant OSAN en la seva sectorial a un dels barris amb les rendes més altes de Barcelona. La pàgina ofereix diferents cartells imitant l'estil i el disseny dels anticapitalistes i amb divertits eslògans o propostes, com per exemple, "ens porta un poble que avança cap al socialisme i feminisme des dels nostres iPhones" o un taller sobre "Contradiccions marxistes: com ser marxista i tenir dues cases". La pàgina, malgrat els pocs dies de vida, ja s'acosta als 1.500 likes.

L'esquerra radical no té sentit de l'humor

directe!cat ha pogut parlar amb diferents fons d'Arran i Endavant que han confirmat que ja s'ha fet córrer la veu sobre aquest perfil. De fet, han assegurat que la pàgina és denunciable per tractar-se "d'una usurpació d'identitat". A més, hi ha hagut un e-mail als simpatitzants demanant que denunciïn la pàgina perquè es pugui tancar.

directe!cat parla amb l'autor

L'autor vol mantenir-se en l'anonimat i afirma que potser tanca la pàgina ell (o ella) mateix per por a represàlies. Explica que diferents usuaris li han passat enllaços per missatge privat per descobrir la seva IP i poder descobrir la seva identitat. Malgrat les pressions, la pàgina segueix activa i el seu creador es defensa al·legant que "Arran no està registrat enlloc" i que per tant no pot tractar-se, en cap cas, d'usurpació d'identitat. Des de directe!cat s'ha comprovat que 'Arran' no existeix ni com a partit, ni com a associació ni com a marca.