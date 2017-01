[Vídeo] Polèmica pel possible plagi del guionista dels Premis Gaudí a un curt espanyol

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 19:40 h

Pau Escribano s'inspira en un curtmetratge de Javier Giner

La Gala dels Premis Gaudí que es va celebrar ahir a la nit encara avui porta cua. I no per la decisió dels que finalment han estat guardonats amb l'estatueta sinó perquè el director de cine Javier Giner ha criticat un dels gags del show titllant-lo de plagi. El format i la idea són molt semblants però l'Acadèmia del Cinema Català s'ha defensat. Aquí us deixem els dos vídeos.



Que digo yo @academiacinecat que ya que vas a plagiar, CAMBIA EL TÍTULO, que hay que ser vago. — Javier Giner (@j_giner) 29 de gener de 2017

Javier Giner es queixa a Twitter

El basc Javier Giner, actor i director de cine, ha denunciat al seu perfil de Twitter que un dels gags de la gala dels Premis Gaudí que es van entregar ahir era un plagi a un curt seu. El certamen, conduït per Bruno Oro, va oferir un esquetx on es veia el mateix presentador anat porta a porta presentant-se com "el cinema català". El curtmetratge de Giner, 'Puerta a Puerta' es basa en la mateixa idea i funcionament. Podeu veure els dos vídeos.

L'Acadèmica defensa Pau Escribano

Pau Escribano, guionista de Polònia i director del Crackòvia i també fill de qui va ser director de TV3, Francesc Escribano, ha estat l'encarregat d'escriure el polèmic gag i ha estat defensat per l'Acadèmica del Cinema Català amb un comunicat: "en cap cas ha fet servir les idees del cineasta Javier Giner com a inspiració per aquesta peça en la qual Bruno Oro, presentador de la cerimònia, intenta vendre les bondats del cinema català picant les portes d'un edifici, i rebent una freda resposta per part dels veïns".

Jutgin vostès mateixos amb els dos vídeos, els dos gags es titulen "Porta a Porta"

PUERTA A PUERTA from JAVIER GINER on Vimeo.