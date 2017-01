La justícia deixa amb un pam de nas a Albiol i arxiva la causa contra els sis regidors de Badalona

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 17:55 h

La sentència també diu que l'estripada de la interlocutòria està emparada per la llibertat d'expressió i que des del punt de vista jurídic és "irrellevant"

Mastegot de la justícia al líder del Partit Popular Català, Xavier Garcia Albiol. El diputat popular, que va embogir amb l'acció dels sis regidors de Badalona que van estripar la interlocutòria judicial que els prohibia obrir l'ajuntament el 12 d'octubre, haurà de digerir de la millor manera possible que la justícia hagi donat la raó als regidors i arxivi la causa.

Etiquetes 12o, albiol, badalona, pp

El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha arxivat la causa contra els sis regidors de l'Ajuntament acusats d'un delicte de desobediència, arran d'una denúncia presentada pel PP pels fets del 12-O. El jutge entén que els regidors no van desobeir cap dels tres supòsits que es plantejaven en aquest cas: l'edifici municipal del Viver no es va obrir al públic perquè només s'hi podia accedir acompanyat d'un regidor, cap funcionari va treballar aquell dia i no es va formalitzar cap tràmit administratiu. El magistrat, a més, emmarca els fets en el "clima polític" actual i, de fet, considera que l'acció del regidor José Téllez, estripant la interlocutòria judicial que prohibia obrir l'Ajuntament, va ser una "performance" que des del punt de vista jurídic és "irrellevant". Afegeix també que la conducta del regidor està emparada per la llibertat d'expressió.