Homs contraataca i porta Rajoy als tribunals

Última actualització Dilluns, 30 de gener de 2017 18:40 h

El denuncia per "prevaricació i desobediència" al TC en les sentències sobre el 0,7% de l'IRPF

Que tastin el seu propi xarop, ha pensat El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, que ha presentat una denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, contra l'exministre de Sanitat Alfonso Alonso i contra l'exsecretària d'estat de Serveis Socials Susana Camarero, per haver "desobeït" les sentències del Tribunal Constitucional (TC) sobre les subvencions estatals amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF. El diputat del PDeCAT vol fer-ho servir com "a prova del cotó" per evidenciar que se'ls "persegueix per les idees, per haver posat les urnes"

En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, Homs ha explicat que els acusa de possible desobediència i prevaricació administrativa. Homs assegura que no comparteix els arguments de la fiscalia en contra seu pel 9-N però considera que té "tot el dret de defensar-se" fins i tot girant les raons en contra seu, "com un mirall". Entén que la denúncia suposa un "repte" per la fiscalia i creu que aquesta serà "la prova del cotó" per evidenciar que se'ls "persegueix per les idees, per haver posat les urnes".

