El ressò mundial del ‘Defending Freedom in Catalonia’ de Forcadell

Dimarts, 31 de gener de 2017

L'article ha estat Trending Topic a Twitter i apareixerà a més de 200.000 exemplars del NY Times

Guifré Jordan @enGuifre – La publicació d’un article de Carme Forcadell al prestigiós diari The New York Times ha estat viral a internet. La peça de la presidenta del Parlament, titulada ‘Defending Freedom in Catalonia’ (defensant la llibertat a Catalunya), ha corregut com la pólvora a Twitter fins a esdevenir una de les tendències a nivell espanyol. A més, la peça de Carme Forcadell no només arribarà arreu del món a través d’internet, sinó també mitjançant la versió internacional de The New York Times, on sortirà publicat en l’edició d’avui.

L'article arriba a centenars de milers de persones a través d'internet i en paper



Segons el compte @TrendinaliaES, aquest dilluns al vespre l’etiqueta ‘Defending Freedom in Catalonia’ va arribar a estar entre els cinc temes més populars arreu de l’Estat. El mateix perfil a Twitter calculava una hora després que comencés a córrer l’article que més de 400.000 persones el podrien haver vist. Una xifra que podria créixer avui, ja que el New York Times International Edition té una circulació de prop de 220.000 exemplars diaris arreu del planeta.



Forcadell explica al NY Times que a l'Estat s'està "violant el principi de la separació de poders"



En l’article, Forcadell diu que “el que està passant a Catalunya és un assalt judicial d’Espanya contra la democràcia i la llibertat d’expressió”. Forcadell assegura que a l’Estat s’està “violant el principi de la separació de poders” i adverteix que aquest “gir cap a l’autoritarisme judicial continua” sense que ningú el freni. “Com que aquest govern és incapaç de resoldre els reptes polítics amb política, utilitza un sistema judicial polititzat per silenciar la dissidència i el debat democràtic”, critica la presidenta del Parlament. Segons Forcadell, els polítics independentistes “ara són l’objectiu” del govern espanyol.