[Àudio] 'Míssil' de Junqueras al govern espanyol per combatre acusacions de xenofòbia

El vicepresident de la Generalitat recorda que és l'executiu popular qui aixeca tanques per evitar l'entrada d'immigrants a Ceuta i Melilla

Guifré Jordan @enGuifre – Oriol Junqueras ha continuat combatent aquest matí les acusacions des de l’Estat que es desprenen de l’episodi Santi Vidal. En una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident no s’ha arronsat per rebutjar els comentaris del membre de la direcció del PP Pablo Casado, que ahir deia: “És gairebé una xenofòbia, una exclusió de qui no pensa com tu”. En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat ha negat l’acusació i de manera implícita ha posat l’etiqueta de xenòfob al govern popular. Podeu recuperar l'entrevista aquí (el 'míssil' cap al PP, des del minut 15:30).

Junqueras: "I ells, que disparen contra persones que neden en el mar, ens han de donar lliçons a nosaltres?"



El republicà, a més, s’ha preguntat: “Ens acusen a nosaltres de xenofòbia. A nosaltres! Quan ERC té una diputada al Congrés dels Diputats uruguaiana i a partir d’ara tindrà un senador indi”. El conseller, però, no s’ha quedat aquí i ha atacat el PP: “I ells que fan murs, que aixequen tanques, que posen concertines sobre les tanques, que retornen a la gent en calent a la frontera, que disparen contra persones que neden en el mar [en referència a la pressió policial contra immigrants a Ceuta i Melilla]... ells ens han de donar lliçons a nosaltres? De debò? I ens hem de deixar donar aquestes lliçons? I no els cau la cara de vergonya? I nosaltres no ens n’adonem?”.



El vicepresident de la Generalitat rebat les acusacions del PP de fer llistes de jutges



Les crítiques del Casado anaven en referència a les paraules de Vidal sobre les suposades llistes de jutges que es quedarien i marxarien en cas d’independència. Un punt que Junqueras tampoc s’ha estat de rebatre: “Els que fan aquest tipus de coses són aquells diaris que per exemple fan un llistat amb fotos de jutges i ho publiquen i no donen mai explicacions d’on han tret les fotos etcetera. O qui fa aquest tipus de coses, són aquells que es dediquen a anar a demanar que es construeixin proves falses, un ministre de l’Interior, per exemple, contra els seus rivals polítics”, ha reblat.

