El periodista que va deixar en ridícul a Rajoy dues vegades no pot amb Artur Mas

Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 13:35 h

L'expresident posa contra les cordes a Carlos Alsina, que qüestiona amb vehemència el procés

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El presentador del programa 'Más de uno' de l'emissora Onda Cero, Carlos Alsina, conegut per deixar en ridícul al president del Gobierno, Mariano Rajoy, en dos episodis antològics com el que es va produir dies abans de les eleccions del 27S, quan Rajoy no va saber respondre per quina raó els catalans perdrien la nacionalitat espanyola, "¿y la europea?", i més recent, fa tot just una setmana, quan va assegurar que el preu de l'electricitat baixaria perquè plouria, no ha pogut aquest matí amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.



Alsina, que ha començat acusant l'expresident de fer perdre poder al PDeCAT en el moment que va decidir abraçar el procés sobiranista que va encetar la societat civil l'any 2012, ha tirat de les enquestes per preguntar com es pot passar de tenir més de 60 diputats al Parlament de Catalunya l'any 2010 als menys de 30 que ara mostren els estudis demoscòpics. Mas, que ha tirat d'ironia, ha exposat que el partit "que diu que s'ha reduït" té les quatre diputacions, 400 alcaldies municipals, membres del govern i la presidència de la Generalitat. L'expresident no ha fet gaire cas de les enquestes, ja que no només "ha quedat demostrat" que han fallat en molts àmbits, sinó que, a més, ha recordat la seva primera etapa com a candidat a la presidència, l'any 2003, quan el PSC guanyava amb 10 punts d'avantatge i el dia de les eleccions CiU va guanyar per 4 diputats.

Un judici polític

L'estira-i-arronsa més intents de l'entrevista ha arribat quan Alsina ha preguntat a l'expresident sobre quina serà la seva defensa en el judici del 6 de febrer. "Direm que no és un judici amb base legal", ha etzibat l'expresident, "és un judici instat per la Fiscalia General de l'Estat amb connivència amb el govern del PP. Com s'explica que 9 fiscals catalans per unanimitat i per escrit diguin que no hi ha delicte i l'Estat tombés la seva opinió?". Alsina, que ha volgut destacar la il·legalitat del procés del 9N, ha topat amb un Mas preparat que ha denunciat que "si el 9N va ser un delicte, per què el jutge no va instar el tancament dels col·legis electorals? Se li va donar normalitat i ningú va actuar". El presentador, que s'agafava a la resolució del TC en contra de la convocatòria del 9N, no ha pogut rebatre a Artur Mas quan ha concretat que una resolució no és una sentència.

Per a Mas, el motiu del judici és que aquell dia el poble català "va posar contra les cordes" a l'Estat amb mitjans de comunicació de tot el món cobrint la jornada.

"No podreu fer el referèndum"

Segons Carlos Alsina, la Generalitat no podrà fer el referèndum. "Com el penseu fer?" li pregunta a l'expresident, "de la mateixa manera que vam fer el 9N". "Però no era una consulta?" respon Alsina, "si ho era, per què vaig a judici?". El presentador de 'Más de uno' ha continuat, "per què va servir el 9N?", "perquè el món veiés que hi som i que tenim un Estat que ens tracta com a súbdits" ha contestat Mas. "I si només voten els del sí?", "votaran els que creuen en el dret a decidir, el 9N van votar 'no' 100.000 persones. Els comuns, que no es mullen, aposten pel referèndum i participaran".

El locutor d'Onda Cero ha qüestionat la legalitat del procés d'independència, "volen preguntar una realitat que no existeix en la Constitució!", el que Mas ha respost dient que, si és així, al món "només hi hauria uns 40-50 països al món i no 200". Alsina, que ha mantingut el to, ha dit que, en aquest sentit, per què van enviar a 3 diputats catalans al Congrés per canviar la Constitució i fer possible el referèndum? "Per intentar pactar un referèndum, no per modificar una Constitució. No cal modificar-la per fer un referèndum legal, si es vol, es pot com ho va poder fer Escòcia". Alsina, que ha vist una mica de llum amb el cas escocès, ha delirat preguntant "per què Cameron, que és tan demòcrata, no s'ha pronunciat a favor de Catalunya?", "perquè no és un ciutadà català, ell va posar les urnes a Escòcia, va escollir posar-les abans que amagar-se".