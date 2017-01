Editorials i opinadors de la ‘caverna’, desbocats avui contra la fase final del procés

Última actualització Dimarts, 31 de gener de 2017 14:05 h

Totalitarisme, sedició, clavegueres independentistes i deliri, entre els conceptes més contundents

Guifré Jordan @enGuifre – Les declaracions de Santi Vidal encara porten cua a la premsa de l’Estat. Múltiples editorials i opinadors han carregat amb força en les edicions d’avui no només contra l’exjutge, sinó contra el camí del govern català cap a la desconnexió. Totalitarisme, sedició, clavegueres independentistes i deliri són algun dels termes que els articles més desbocats contra el procés fan servir. Ara bé, no es posen d’acord sobre si allò que va dir Vidal és o no cert. Heus aquí un recull dels comentaris més contundents de la caverna mediàtica:

Félix de Azúa, El País: "Com més totalitari és un Estat, més ús fa de la mentida factual"



“Els Estats totalitaris menteixen als seus súbdits per a ‘salvar la pàtria’ [...]. Com més totalitari és un Estat, més ús fa de la mentida factual. En conseqüència, les seves informacions estan mancades de crèdit, encara que les celebrin milions de ‘tweets’. És el que succeirà amb les il·legalitats que ha desvelat el destituït jutge Vidal, un home potser llunàtic, però que afirma que el Govern sediciós utilitza operacions il·legals per salvar la pàtria [...]. Uns fanàtics que multen els seus súbdits per usar la llengua oficial, difícilment es poden moderar quan es tracta de ‘salvar la pàtria’. Si això ha sortit a la llum, coses molt pitjors deuen estar cometent contra la seva població”.



Editorial de l’ABC: "El xantatge separatista: opacitat, abusos, il·legalitats, menyspreu per les garanties constitucionals..."



“Las clavegueres del muntatge secessionista [...]. La qüestió de fons és la manera en què la Generalitat segueix enfocant el seu xantatge separatista: opacitat, abusos, il·legalitats, menyspreu per les garanties constitucionals... [...]. Convé acreditar que cap de les barbaritats sostingudes per Vidal és certa [...]. Ja utilitzen a nens per manipular la història i crear noves generacions d’odiadors a tot allò espanyol, per què no investigar de forma fosca també a tots els espanyols per treure pit, o per què no marcar els catalans amb etiquetes de primera o segona categoria?”.



Isabel San Sebastián, ABC: "El procés és una apel·lació al populisme d'extrema dreta que triomfa al món causant estralls"



“La sensació d’impunitat que embarga els protagonistes d’aquest malaurat ‘procés’, eufemisme covard que fem servir en lloc de ‘sedició’, els porta a cometre aquest tipus d’excesos. Aquest conte de mai acabar és per ells una ganga, una font inesgotable de victimisme susceptible de donar-los vots, una apel·lació al baix instint, al ‘vénen a treure’ns allò nostre’, al populisme d’extrema dreta que triomfa al món causant estralls”.



Bitllet d’opinió ‘El Puntazo’ de La Razón: "Un referèndum a tres mesos vista tornaria a ser un altre simulacre, il·legal, però pura fal·làcia"



“Hi ha un veritable temor d’alguns líders del ‘procés’, inclòs el propi Junqueras, a ser apartats dels seus càrrecs públics, si hi hagués algun delicte en l’ús indegut de les dades tributàries. D’altra banda, un referèndum a tres mesos vista tornaria a ser un altre simulacre, il·legal, però pura fal·làcia”.



Ramón de España, El Español: "El procés és un deliri en el que molta gent creu cegament"



“Tanta pressa a desfer-se d’ell [Vidal], es deu a que només deia falsedats, o a que se li ha escapat alguna pista sobre els plans secrets dels responsables del ‘prusés’? M’inclino per la segona opció […]. És molt còmode desfer-se del jutge bocamoll sense distinguir entre les coses que deixa anar per la boca, moltes de les quals no sonen en absolut a deliri. O sí, però al deliri implícit en el ‘prusés’ i en el que molta gent –fins i tot, potser, alguns polítics i ‘plumillas’– creu cegament”.

